Стало известно, кто может возглавить «Ростов» после того, как пост главного тренера покинул Валерий Карпин.

Информация об этом сообщается в телеграм-канале «РБ Спорт».

На следующий матч в РПЛ против «Химок» ростовский клуб повезет Виталий Кафанов. На данный момент руководство «Ростова» находится в активном поиске нового главного тренера, однако если достойного кандидата не найдут, то во главе клуба станет нынешний старший тренер молодежной команды «Ростова» Заурбек Тедеев.

Напомним, сегодня, 2 августа, стало известно, что Валерий Карпин покидает «Ростов», чтобы сосредоточиться на работе исключительно со сборной России по футболу. Планировалось, что Карпин до 31 декабря будет совмещать обе должности.