Футбольный клуб «Сочи» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче второго тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Сочи». Игру судил арбитр Иван Сиденков.

В первом тайме отличился автоголом полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин. Затем во втором тайме нападающий «Сочи» Марко Дуганджич удвоил преимущество своего клуба.

На 86-й минуте «Ахмат» отыграл один мяч — отличился Габриэль Янку. Однако этого гола не хватило, чтобы свести матч к ничьей.

«Сочи» одержал первую победу в сезоне, в первом туре команда уступила «Нижнему Новгороду». «Ахмат» же потерпел первое поражение, поскольку в первом туре обыграл «Крылья Советов».