Сегодня, 3 августа, российские спортсмены продолжат борьбу за медали на Летней Олимпиаде в Токио. В копилке у российской команды уже есть 50 медалей, однако вчера не было завоевано ни одной золотой медали. Во вторник у россиян будет возможность завоевать золото в борьбе, гребле на байдарках и каноэ, спортивной гимнастике, прыжках в воду и других видах спорта.

Полный список соревнований с участием россиян выглядит следующим образом (несколько этапов соревнований в одном виде спорта сгруппированы в одну категорию):

3:00 волейбол, мужчины, 1/4 финала, Россия — Канада

3:30 гребля на байдарках и каноэ, женщины, байдарка, 200 м, полуфинал (Светлана Черниговская)

5:37 гребля на байдарках и каноэ, женщины, байдарка, 200 м, финал

4:00 гребля на байдарках и каноэ, мужчины, байдарка, 1000 м, полуфинал (Максим Спесивцев)

6:20 гребля на байдарках и каноэ, мужчины, байдарка, 1000 м, финал

5:00 пляжный волейбол, мужчины, 1/4 финала, Вячеслав Красильников / Олег Стояновский — Юлиус Толе / Клеменс Виклер (Германия)

6:00 пляжный волейбол, мужчины, 1/4 финала, Илья Лешуков / Константин Семенов — Андерс Мол / Кристиан Сорум (Норвегия)

4:23 гребля на байдарках и каноэ, женщины, байдарка-двойка, 500 м, полуфинал (Кира Степанова – Варвара Баранова)

6:46 гребля на байдарках и каноэ, женщины, байдарка-двойка, 500 м, финал

5:30 бокс, мужчины, 52-57 кг, первый полуфинал

12:03 бокс, мужчины, 52-57 кг, второй полуфинал (Альберт Батыргазиев)

5:48 бокс, мужчины, до 63 кг, 1/4 финала, Кишон Дэвис (США) — Габил Мамедов

5:45 греко-римская борьба, мужчины, до 67 кг, 1/8 финала (Артем Сурков)

6:00 вольная борьба, женщины, до 62 кг, 1/8 финала (Любовь Овчарова)

6:18 бокс, мужчины, 81-91 кг, первый полуфинал (Муслим Гаджимагомедов)

12:50 бокс, мужчины, 81-91 кг, второй полуфинал

4:00 прыжки в воду, мужчины, трамплин 3 м, полуфинал (Евгений Кузнецов)

9:00 прыжки в воду, мужчины, трамплин 3 м, финал

11:00 скалолазание, мужчины, квалификация (Алексей Рубцов)

11:00 спортивная гимнастика, мужчины, параллельные брусья (Давид Белявский)

11:50 спортивная гимнастика, женщины, бревно (Владислава Уразова)

12:39 спортивная гимнастика, мужчины, перекладина (Никита Нагорный)

9:58 велотрек, мужчины, командный спринт, квалификация (Денис Дмитриев, Иван Гладышев, Павел Якушевский)

11:41 велотрек, мужчины, командный спринт, заезд за бронзу

11:44 велотрек, мужчины, командный спринт, финал

13:00 легкая атлетика, бег 110 м с барьерами, 1/4 финала (Сергей Шубенков)

13:30 греко-римская борьба, до 97 кг, финал (Муса Евлоев)

13:30 синхронное плавание, дуэты, техническая программа, квалификация (Светлана Колесниченко / Светлана Ромашина)

13:50 водное воло, женщины, 1/4 финала Россия — Австралия

13:50 тяжелая атлетика, мужчины, до 109 кг (Тимур Наниев)