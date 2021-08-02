Сегодня, 3 августа, российские спортсмены продолжат борьбу за медали на Летней Олимпиаде в Токио. В копилке у российской команды уже есть 50 медалей, однако вчера не было завоевано ни одной золотой медали. Во вторник у россиян будет возможность завоевать золото в борьбе, гребле на байдарках и каноэ, спортивной гимнастике, прыжках в воду и других видах спорта.
Полный список соревнований с участием россиян выглядит следующим образом (несколько этапов соревнований в одном виде спорта сгруппированы в одну категорию):
3:00 волейбол, мужчины, 1/4 финала, Россия — Канада
3:30 гребля на байдарках и каноэ, женщины, байдарка, 200 м, полуфинал (Светлана Черниговская)
5:37 гребля на байдарках и каноэ, женщины, байдарка, 200 м, финал
4:00 гребля на байдарках и каноэ, мужчины, байдарка, 1000 м, полуфинал (Максим Спесивцев)
6:20 гребля на байдарках и каноэ, мужчины, байдарка, 1000 м, финал
5:00 пляжный волейбол, мужчины, 1/4 финала, Вячеслав Красильников / Олег Стояновский — Юлиус Толе / Клеменс Виклер (Германия)
6:00 пляжный волейбол, мужчины, 1/4 финала, Илья Лешуков / Константин Семенов — Андерс Мол / Кристиан Сорум (Норвегия)
4:23 гребля на байдарках и каноэ, женщины, байдарка-двойка, 500 м, полуфинал (Кира Степанова – Варвара Баранова)
6:46 гребля на байдарках и каноэ, женщины, байдарка-двойка, 500 м, финал
5:30 бокс, мужчины, 52-57 кг, первый полуфинал
12:03 бокс, мужчины, 52-57 кг, второй полуфинал (Альберт Батыргазиев)
5:48 бокс, мужчины, до 63 кг, 1/4 финала, Кишон Дэвис (США) — Габил Мамедов
5:45 греко-римская борьба, мужчины, до 67 кг, 1/8 финала (Артем Сурков)
6:00 вольная борьба, женщины, до 62 кг, 1/8 финала (Любовь Овчарова)
6:18 бокс, мужчины, 81-91 кг, первый полуфинал (Муслим Гаджимагомедов)
12:50 бокс, мужчины, 81-91 кг, второй полуфинал
4:00 прыжки в воду, мужчины, трамплин 3 м, полуфинал (Евгений Кузнецов)
9:00 прыжки в воду, мужчины, трамплин 3 м, финал
11:00 скалолазание, мужчины, квалификация (Алексей Рубцов)
11:00 спортивная гимнастика, мужчины, параллельные брусья (Давид Белявский)
11:50 спортивная гимнастика, женщины, бревно (Владислава Уразова)
12:39 спортивная гимнастика, мужчины, перекладина (Никита Нагорный)
9:58 велотрек, мужчины, командный спринт, квалификация (Денис Дмитриев, Иван Гладышев, Павел Якушевский)
11:41 велотрек, мужчины, командный спринт, заезд за бронзу
11:44 велотрек, мужчины, командный спринт, финал
13:00 легкая атлетика, бег 110 м с барьерами, 1/4 финала (Сергей Шубенков)
13:30 греко-римская борьба, до 97 кг, финал (Муса Евлоев)
13:30 синхронное плавание, дуэты, техническая программа, квалификация (Светлана Колесниченко / Светлана Ромашина)
13:50 водное воло, женщины, 1/4 финала Россия — Австралия
13:50 тяжелая атлетика, мужчины, до 109 кг (Тимур Наниев)
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