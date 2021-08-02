Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о своём уходе с поста главного тренера «Ростова».

Слова Карпина приводит официальный сайт «Ростова».

«Мы приняли решение, что я ухожу с поста главного тренера «Ростова». Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех – и для ФК «Ростов», и для сборной России», — отметил Карпин, добавив, что ему хватило одной недели для понимания, какую серьёзную ответственность он взял на себя, какую тяжёлую ношу несёт.

По мнению Карпина, если он не может посвятить команде все свои силы, мысли и время, то рискует нанести ей вред. «Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне, и как это может отразиться на «Ростове», мы приняли это тяжёлое решение. Если не оправдал чьих-то ожиданий – простите. Мы старались», — отметил Карпин.