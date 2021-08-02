Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о том, как ее поддержал футболист «Локомотива» Федор Смолов после оскорблений от игрока «Алании» Владимира Хубулова.

В интервью Sport24 Касаткина рассказала, что клуб извинился перед ней, а сам Хубулов написал только в «Инстаграме», лично не извинившись. «Он написал пост, который, как я поняла, впоследствии удалил. И на этом весь его перформанс закончился», — отметила теннисистка.

По словам Касаткиной, самой неожиданной поддержкой в этот момент стало сообщение от нападающего «Локомотива» Федора Смолова, который пожелал ей не обращать внимания на подобных людей.

«Пожелал удачи. Он-то в этом еще побольше меня понимает! Было приятно, конечно», – сказала Касаткина.