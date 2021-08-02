Французский биатлонист, чемпион мира Эмильен Жаклен сообщил о серьёзной травме руки, полученной в результате падения с велосипеда.

В своем «Инстаграме» Жаклен выложил фото с закреплённой рукой и отметил, что вынужден сообщить плохие новости.

«Падение с велосипеда, и теперь вся подготовка коту под хвост. Перелом лучевой кости со смещением, операция во вторник в Норвегии», — написал биатлонист в посте.

По оценкам врачей сборной Франции по биатлону, восстановление спортсмена займет примерно от 4 до 6 недель, то есть, к тренировкам Жаклен сможет приступить не раньше осени (начало-середина сентября). Биатлонный сезон на Кубке мира стартует в конце ноября 2021 года.