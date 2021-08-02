Основные события дня — в подборке главных новостей за 2 августа на Nevasport:

Карпин официально покинул пост главного тренера «Ростова»

Российский футбольный тренер Валерий Карпин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Ростов». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Под руководством Карпина «Ростов» проиграл две стартовые встречи в новом сезоне РПЛ — «Динамо» и «Зениту». Основная причина ухода — сосредоточение на работе со сборной России.

Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке, показав такой же результат, как победитель

Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебряную медаль Олимпиады в опорном прыжке, получив 14,783 балла. Примечательно, что победитель соревнований кореец Чэ Хван Син получил такую же оценку. Но так как ему поставили больше за исполнение, он стал первым. Бронзовую медаль завоевал Артур Давтян из Армении с результатом 17,733 балла.

Юниорская сборная России по хоккею обыграла Финляндию на Кубке Глинки/Гретцки. У Мичкова 4 очка

Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) обыграла команду Финляндии в первом матче группового этапа Кубка Глинки/Гретцки. Матч прошел на стадионе «ФОСФА-Арена» в городе Бржецлав (Чехия) и завершился со счетом 5:2 в пользу российской команды. В составе сборной России по шайбе забросили Илья Квочко, Михаил Гуляев, Глеб Трикозов, две шайбы на счету форварда Матвей Мичкова.

Борец Емелин завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио

Российский борец Сергей Емелин выиграл бронзовую медаль в греко-римской борьбе в весе до 60 кг на Олимпийских играх в Токио. Это первая награда олимпийской сборной России в греко-римской борьбе на Играх. В бронзовом матче россиянин одолел молдавского спортсмена Виктора Чобану.

Российские велогонщицы Шмелева и Войнова завоевали бронзу в командном спринте на Играх в Токио

Российские велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева завоевали бронзовую медаль Олимпиады в командном спринте среди женщин. Для спортсменок медаль станет второй подряд в выступлениях на Олимпийских играх.

Мельникова поделила с японкой бронзу Олимпиады в вольных упражнениях. Им вручат две медали

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в вольных упражнениях. Золотую медаль завоевала американка Джейд Кэри. Судьи оценили выступление победительницы на 14,366 балла. Обладательницей серебряной награды стала итальянка Ванесса Феррари с результатом 14,200. Третье место разделили Ангелина Мельникова и японка Маи Мураками, их результат — 14,166.

«Сочи» одержал победу над «Ахматом» в матче 2-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче второго тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22. Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:1 в пользу «Сочи». Игру судил арбитр Иван Сиденков. За «Сочи» забил Марко Дуганджич, автогол на счету Даниила Уткина. За «Ахмат» забил Габриэль Янку.