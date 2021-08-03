Российский гимнаст Денис Аблязин прокомментировал свое выступление в опорном прыжке на Олимпийских играх в Токио.

Спортсмен завоевал серебряную медаль, получив такую же оценку, как победитель соревнований кореец Чэ Хван Син.

«Это мой третий олимпийский финал в опорном прыжке и третье серебро. После очень серьезной травмы. Конечно, я очень рад! Почему корейца поставили выше? Точно не знаю, лучше у тренеров спросить. Они должны знать правила, а мое дело – прыгать. Призываю всех успокоиться и не говорить, что у России украли медаль. Это все равно ничего не изменит», — приводит слова Аблязина пресс-служба ОКР.

Напомним, Аблязин и Син получили по 14,873 балла за исполнение опорного прыжка. Сину вручили золотую медаль, Аблязину — серебряную.

29-летний россиянин является олимпийским чемпионом Токио-2020 в командном многоборье, а также многократным призером Игр в Рио-2016 и Лондоне-2012.