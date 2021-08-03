Петербургский «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Педро.

Как сообщает il Romanista, 34-летний хавбек может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Испанец не поехал с «Ромой» на предсезонку, поскольку на него не рассчитывает главный тренер римлян Жозе Моуринью.

Ранее СМИ писали, что Педро был одним из игроков, которого «Рома» хотела включить в следку по Сердару Азмуну. Однако теперь слухи связывают иранского форварда с «Байером».

Педро отыграл 40 официальных матчей за «Рому», в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач. До переезда в Италию игрок провел пять лет в «Челси», куда перешел из «Барселоны».