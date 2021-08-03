Узбекский нападающий Элдор Шомуродов продолжит карьеру в «Роме». В ночь на 3 августа пресс-служба команды сообщила о подписании контракта с игроком.

До этого 26-летний форвард выступал за «Дженоа». «Рома» заплатила за его переход 17,5 миллионов евро, соглашение с футболистом рассчитано до июня 2026 года. Шомуродов будет выступать под 14-м номером.

До перехода в «Дженоа» Шомуродов играл за «Ростов», его трансфер состоялся в октябре 2020 года. В минувшем сезоне форвард провел 32 матча за команду из Генуи, в которых забил восемь мячей. По итогам сезона «Дженоа» заняла 11-е место в турнирной таблице Серии А, «Рома» — седьмое.

С 2017 по 2020 год Шомуродов выступал за «Ростов» и играл в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.