Российский боксер Муслим Гаджимагомедов, вышедший в финал Олимпиады в Токио, призвал дисквалифицировать одного из судей.

В полуфинальной схватке он одолел новозеландца Дэвида Нику в весовой категории до 91 кг. При этом один из судей отдал все три раунда сопернику россиянина.

«Аргентинского судью надо вообще полностью дисквалифицировать. Не знаю, что он смотрел — может, другой поединок в телефоне. Таких судей надо убирать, и бокс станет более честным. Чувствовал каждый раунд. Не скажу, что я так сильно выигрывал, но был намного впереди соперника по очкам», — приводит слова Гаджимагомедова «Спорт-Экспресс».

Напомним, летние Олимпийские игры, перенесенные с прошлого года, стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. На данный момент российская команда занимает пятое место в медальном зачете, имея 50 наград: 12 золотых, 21 серебряных и 17 бронзовых.