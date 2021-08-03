Мужская сборная Бразилии по волейболу вышла в полуфинал олимпийского турнира в Токио, обыграв Японию в четвертьфинальном матче. Игра проходила на «Ариаке Арене» и завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:22, 25:20).

В полуфинале бразильские волейболисты сыграют со сборной России, матч состоится в четверг, 5 августа.

Напомним, сборная России в полуфинале уверенно обыграла национальную команду Канады в трех партиях. До этого подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли четыре из пяти встреч группового этапа, потерпев поражение лишь от французов.

В олимпийском турнире в Токио приняли участие 12 национальных команд, разделенных на две группы. В плей-офф вышли по четыре сборные из каждой шестерки.

Олимпийские игры, перенесенные с прошлого года, стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.