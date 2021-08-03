Футбольные защитники чаще, чем их товарищи по команде, страдают деменцией, вызванной ударами головой по мячу. К такому выводу пришли ученые Университета Глазго, обнаружившие доказательство связи между футболом и риском дегенеративных заболеваний.

Результаты исследования показали, что меньше всех рискуют голкиперы: для них опасность нейродегенеративных заболеваний аналогична общему уровню среди населения. Однако у полевых игроков риск развития заболевания выше в четыре раза, для защитников — в пять.

Ученые утверждают, что диагнозы растут с увеличением продолжительности карьеры. У тех, кто играл значительно дольше остальных, риск увеличивается в пять раз.

«В отличие от других деменций и других дегенеративных заболеваний, мы знаем, что здесь является фактором риска. Это полностью предотвратимо. Мы можем остановить это сейчас, потенциально. Для этого нам нужно уменьшить — если не устранить — ненужные удары головой в спорте», — сообщил профессор Вилли Стюарт из Университета Глазго.