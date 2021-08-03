Новозеландская штангистка Лорел Хаббард, ставшая первым в олимпийской истории спортсменом-трансгендером, прокомментировала свое выступление в Токио-2020.

«Я не думаю, что это должно стать историческим событием. Мы движемся к новому и более понимающему миру, и люди начинают понимать, что такие, как мы, — просто люди. Мы люди, и поэтому я надеюсь, что просто быть здесь уже достаточно», — приводит слова Хаббард Reuters.

Тяжелоатлетка выразила надежду, что со временем значимость этого события уменьшится из-за того, что будет происходить в будущем. По словам Хаббард, она не считает себя образцом для подражания, но надеется, что смогла подбодрить других.

Напомним, Хаббард неудачно выступила на Олимпиаде. В весовой категории свыше 87 кг она не смогла взять ни одной попытки в рывке, поэтому не смогла попробовать свои силы в толчке. 43-летняя спортсменка сменила пол в 2012 году, до этого она соревновалась с мужчинами под именем Гэвин Хаббард.