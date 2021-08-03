Нападающий «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

«Одно слово — неожиданно. Жалко, что так мало с ним поработал. Топ-тренер, мне нравится очень. Думаю, при работе в сборной России он будет объективен ко всем. Если я буду хорошо выступать и позовут, то почему нет. Но пока рано об этом говорить», — приводит слова Комличенко Eurostavka.

Напомним, Комличенко пополнил состав «Ростова» этим летом, перейдя из «Динамо» на правах аренды до конца сезона-2021/22.

В понедельник, 2 августа, «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера. Это связано с тем, что специалист возглавил сборную России. Изначально предполагалось, что на протяжении шести месяцев Карпин будет совмещать работу в клубе и национальной команде, но тренер принял решение сосредоточиться на сборной.