Сборная России опустилась на шестое место в медальном зачёте летних Олимпийских игр в Токио.

На утро вторника, 3 августа, команда имеет 50 наград: 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых. На пятую строчку поднялась сборная Великобритании, у которой на одно золото больше (13-12-12).

Тринадцатое золото британской команде принес Джайлс Скотт, выступающий в парусном спорте в классе «Финн».

Лидерами медального зачета по-прежнему идут китайцы, у которых 29 золотых медалей (29-18-16). Второе место занимает сборная США (22-27-17), третье — Япония (18-6-10).

Напомним, Олимпиада в Токио, перенесенная с прошлого года из-за коронавируса, стартовала 23 июля и продлится до 8 августа.