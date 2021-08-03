Российские волейболисты пробились в полуфинал Олимпиады в Токио, не отдав Канаде ни сета в четвертьфинальной встрече. Пока что команда Туомаса Саммельвуо идет практически без потерь: в шести матчах у россиян всего одно поражение — от французов на групповом этапе.

В пяти победных матчах российской команде ни разу не пришлось доводить дело до пятого сета. Сейчас подопечные Саммельвуо выглядят если не главными фаворитами, то явными претендентами на медали. Да, впереди матч с бразильцами — олимпийскими чемпионами Рио-2016. Вот только меньше недели назад, на групповом этапе, россияне не оставили от бразильцев камня на камне, победив со счетом 3:0. Один только Волков набрал 19 очков — на десять больше, чем самый результативный игрок в составе соперников.

Сборная России по волейболу. Фото: ОКР

Да, в полуфинал могут выйти итальянцы, взявшие серебро прошлых Игр. И да, в случае выхода в финал Россия может попасть на французов — тех самых, которым проиграла в группе, или на поляков — чемпионов мира-2018.

Но команда ОКР — напомним, мы выступаем без национальной символики — решает свои задачи шаг за шагом. Сегодня победили канадцев, несмотря на ранее и самое неудобное время начала матча, в четверг сыграют с Бразилией. Дальше — либо схватка за золото, либо матч за бронзу. Однако еще месяц назад сложно было поверить, что российские волейболисты с такой легкостью будут продвигаться по сетке олимпийского турнира. В начале лета команда Саммельвуо сенсационно провалила Лигу наций, которую до этого выиграла два раза подряд. Поскольку турнир и проводился-то всего дважды, россияне могли считаться его абсолютными чемпионами, но в этом году вдруг не вышли даже в плей-офф.

Последний розыгрыш Лиги наций получился не таким, как предыдущие: не все сборные привезли сильнейшие составы, поскольку каждая команда приехала на турнир с собственными задачами. Однако поэтому вылет России и выглядел так нелогично — Саммельвуо, в отличие от многих, взял на турнир своих лучших игроков. Но, как мы видим сейчас, опасения были преждевременными: похоже, тренер просто пожертвовал Лигой наций ради предстоящей Олимпиады. Тогда в Италии он дал возможность вернуться в игру перенесшему травму Ивану Яковлеву, а также присматривался к связующим Павлу Панкову и Игорю Кобзарю — на тот момент было совершено не понятно, чья связка будет играть ведущую роль. В итоге выбор пал на Игоря, и первое место в группе — идеальное подтверждение правильности тренерского решения.

За короткий промежуток между Лигой наций и Олимпиадой Саммельвуо успел провести с командой качественную работу над ошибками. Главное, что удалось сделать — найти лидера, которого так не хватало месяц назад. Сейчас эту роль взял на себя Дмитрий Волков, в каждом матче радующий своей результативностью. За ним подтянулись Максим Михайлов и Егор Клюка — сейчас он выглядит значительно уверенней, чем в Лиге наций.

Мужская сборная России по волейболу. Фото ОКР

Уже послезавтра россияне выйдут на матч, который по своему уровню, возможно, превзойдет даже финал. Победа над бразильцами на групповом этапе, несомненно, добавит команде уверенности. Однако и сами игроки, и многочисленные эксперты призывают не ждать повторения легкого успеха: в прошлой встрече игра у бразильцев откровенно не задалась, но нет никаких оснований полагать, что они снова выступят вторым номером.