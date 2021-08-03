Российские волейболисты пробились в полуфинал Олимпиады в Токио, не отдав Канаде ни сета в четвертьфинальной встрече. Пока что команда Туомаса Саммельвуо идет практически без потерь: в шести матчах у россиян всего одно поражение — от французов на групповом этапе.

В пяти победных матчах российской команде ни разу не пришлось доводить дело до пятого сета. Сейчас подопечные Саммельвуо выглядят если не главными фаворитами, то явными претендентами на медали. Да, впереди матч с бразильцами — олимпийскими чемпионами Рио-2016. Вот только меньше недели назад, на групповом этапе, россияне не оставили от бразильцев камня на камне, победив со счетом 3:0. Один только Волков набрал 19 очков — на десять больше, чем самый результативный игрок в составе соперников.

Да, в полуфинал могут выйти итальянцы, взявшие серебро прошлых Игр. И да, в случае выхода в финал Россия может попасть на французов — тех самых, которым проиграла в группе, или на поляков — чемпионов мира-2018.

Но команда ОКР — напомним, мы выступаем без национальной символики — решает свои задачи шаг за шагом. Сегодня победили канадцев, несмотря на ранее и самое неудобное время начала матча, в четверг сыграют с Бразилией. Дальше — либо схватка за золото, либо матч за бронзу. Однако еще месяц назад сложно было поверить, что российские волейболисты с такой легкостью будут продвигаться по сетке олимпийского турнира. В начале лета команда Саммельвуо сенсационно провалила Лигу наций, которую до этого выиграла два раза подряд. Поскольку турнир и проводился-то всего дважды, россияне могли считаться его абсолютными чемпионами, но в этом году вдруг не вышли даже в плей-офф.

Последний розыгрыш Лиги наций получился не таким, как предыдущие: не все сборные привезли сильнейшие составы, поскольку каждая команда приехала на турнир с собственными задачами. Однако поэтому вылет России и выглядел так нелогично — Саммельвуо, в отличие от многих, взял на турнир своих лучших игроков. Но, как мы видим сейчас, опасения были преждевременными: похоже, тренер просто пожертвовал Лигой наций ради предстоящей Олимпиады. Тогда в Италии он дал возможность вернуться в игру перенесшему травму Ивану Яковлеву, а также присматривался к связующим Павлу Панкову и Игорю Кобзарю — на тот момент было совершено не понятно, чья связка будет играть ведущую роль. В итоге выбор пал на Игоря, и первое место в группе — идеальное подтверждение правильности тренерского решения.

За короткий промежуток между Лигой наций и Олимпиадой Саммельвуо успел провести с командой качественную работу над ошибками. Главное, что удалось сделать — найти лидера, которого так не хватало месяц назад. Сейчас эту роль взял на себя Дмитрий Волков, в каждом матче радующий своей результативностью. За ним подтянулись Максим Михайлов и Егор Клюка — сейчас он выглядит значительно уверенней, чем в Лиге наций.

Уже послезавтра россияне выйдут на матч, который по своему уровню, возможно, превзойдет даже финал. Победа над бразильцами на групповом этапе, несомненно, добавит команде уверенности. Однако и сами игроки, и многочисленные эксперты призывают не ждать повторения легкого успеха: в прошлой встрече игра у бразильцев откровенно не задалась, но нет никаких оснований полагать, что они снова выступят вторым номером.