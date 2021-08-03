На Олимпиаде в Токио завершились выступления прыгунов в воду с трёхметрового трамплина в состязаниях одиночек. Второе золото Игр взял китаец Си Сиюй. Ранее он уже выигрывал синхронные прыжки с трамплина в паре с Ван Чжонюанем. В сегодняшних прыжках сам Ван Чжонюань взял серебро.

На счету победителя 558,75 балла, серебряный призёр набрал 534,90.

Тройку призёров замкнул Джек Ло из Великобритании, показавший результат 518,00.

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов занял пятое место (461,90), уступив тройке призёров, а также южнокорейцу Ву Ха Раму (481,85). В синхронных прыжках вместе с Никитой Шлейхером он стал восьмым.