Завершился квалификационный раунд в командном спринте на велотреке. Победу одержала команда Нидерландов. Голландцы в составе Роя ван ден Берга, Харри Лаврейсена и Маттейса Бюхли преодолели дистанцию за 42,134, установив новый олимпийский рекорд.

Второй стала Великобритания (42,231), третьей — Австралия (42,371), четвёртой — Франция (42,722), а пятой — Новая Зеландия (43,066).

Сборная России показала результат 43,097, заняла шестое место и в первом раунде сразится с австралийцами. В других парах сойдутся Нидерланды — Польша, Великобритания — Германия, Франция — Новая Зеландия.

За Россию выступили Иван Гладышев, Денис Дмитриев и Павел Якушевский.

Спустя несколько минут после квалификации в командном спринте был установлен ещё один олимпийский рекорд: в мужской командной гонке преследования Австралия преодолела дистанцию за 3:44.902. Россия в этом виде на Олимпиаде не представлена.