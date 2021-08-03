Американская гимнастка Симона Байлз появилась на арене на Олимпиаде-2020 в Токио перед состязаниями женщин на бревне. Спортсменка сразу же пошла в зону для участников. Таким образом, она должна всё-таки выступить в соревнованиях.

От России в этой дисциплине выступит Владислава Уразова. Начнутся соревнования ориентировочно в 11:50 по московскому времени.

Напомним, что Байлз на Олимпиаде в Токио отказалась от выступлений в командном многоборье после неудачного опорного прыжка, после чего снялась с индивидуального многоборья и всех отдельных видов, кроме бревна.

Пять лет назад на Олимпиаде в Рио Байлз выиграла четыре золотых медали. В состязаниях на бревне она взяла бронзу.