В России на вторник, 3 августа, выявлено 22 010 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистике, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число инфицированных в стране достигло 6 334 195. За минувшие сутки коронавирус унес жизни еще 788 человек. 18 963 человека были выписаны по выздоровлению.

В общей сложности за время пандемии было проведено 166,5 млн тестов. 160 925 жителей России скончались от коронавируса, еще 5 659 746 человек успешно преодолели болезнь.

Наибольший прирост заболеваемости, как и прежде, зафиксирован в Москве — 1952 человека. В Санкт-Петербурге добавилось 1910 новых случаев, в Московской области — 1540, в Ленинградской — 236.