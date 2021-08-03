Популярная певица Марина Абросимова, известная как Макsим, начала самостоятельно дышать через кислородную маску.

Как сообщает телеграм-канал Mash, 38-летнюю исполнительницу отключили от ЭКМО. По мнению врачей, правое легкое, которое пострадало особенно сильно, начало восстанавливаться — из него откачивают всё меньше жидкости.

Абросимова по-прежнему находится в реанимации, но пребывает в сознании и может смотреть телевизор. По больнице её возят в кресле-каталке.

Напомним, певица была госпитализирована 19 июня с серьезным поражением легких, врачи ввели ее в искусственную кому.

Ранее МакSим рассказывала, что болеет за «Рубин», но прославилась в футбольной среде как исполнительница неофициального гимна «Спартака». Её хит «Знаешь ли ты?» регулярно исполняют фанаты красно-белых, а сама МакSим посещала игры футбольного и хоккейного «Спартака».