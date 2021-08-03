Сборная России не смогла выйти в финал командного спринта на Олимпиаде в Токио. В заезде первого раунда россияне уступили Австралии. Австралийская команда преодолела дистанцию за 42,103, побив олимпийский рекорд, который несколько минут назад установила в квалификации команда Нидерландов (42,134).

При этом спустя пару минут рекорд Олимпиад побили сперва британцы (41,829), а затем снова сборная Нидерландов (41,431).

Результат России — 42,915. Команду представляли Иван Гладышев, Денис Дмитриев и Павел Якушевский.

В других заездах Франция победила Новую Зеландию, Великобритания — Германию, а Нидерланды — Польшу.

Новая Зеландия и Польша разыграют 7-8 место, Россия и Германия сразятся за 5-6 строчки, Австралия и Франция проведут заезд за бронзовые медали, а в заезде за золото встретятся Нидерланды и Великобритания. Итоговые заезды стартуют ориентировочно в 11:35 по московскому времени.