В подмосковном Новогорске стартуют предсезонные контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию. Мероприятие будет транслировать Первый канал, однако в прямой эфир не попадут выступления танцоров и спортивных пар.

Согласно расписанию трансляций, опубликованных на официальном сайте канала, зрители смогут увидеть только выступления одиночников. Завтра, 4 августа, состоится короткая программа у юношей. На 5 августа запланированы произвольная программа у юношей и короткая у девушек, на 6 августа — произвольная у девушек.

Таким образом, ритмический танец, который состоится сегодня, посмотреть в прямом эфире будет нельзя. Прокаты начнутся в 16:00 по московскому времени.