На летних Олимпийских играх в Токио проходит турнир по спортивной гимнастике. Сегодня, 3 августа, состоялся финал в упражнении на брусьях, золотую медаль завоевал китаец Цзоу Цзинъюань, получивший 16,233 балла.

Второе место занял представитель Германии Лукас Даузер с оценкой 15,700 балла. Замкнул тройку призеров турок Ферхат Аричан с результатом 15,633 балла.

Российский гимнаст Давид Белявский занял пятое место, получив 15,200 балла.

Напомним, также сегодня будут разыграны медали на перекладине, где Россию представит Никита Нагорный. Россиянка Владислава Уразова поборется за медали на бревне.

Олимпийские игры в Токио, стартовавшие 23 июля, продлятся до 8 августа.