Олимпийская чемпионка в парном катании Алёна Савченко снова ищет партнера. Ранее фигуристка тренировалась с американцем Томми-Джо Найманом.

Как сообщил хореограф Бенуа Ришо, на данный момент Савченко, которая присутствует у него на сборе, находится в поиске партнера для продолжения карьеры. Рассуждая на тему возрастного ценза, Ришо отметил, что хотел бы видеть больше постоянства в спорте.

«Дело не только в меняющемся теле, но и в психологии: растущем страхе перед прыжками, неудачными прокатами и конкуренцией. Возвращаясь к Алене Савченко, хочу сообщить, что в настоящий момент она находится в поисках нового партнера», — приводит слова Ришо «Собеседник».

Напомним, ранее Савченко выступала в паре с Бруно Массо. Они представляли Германию и победили на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018. Затем Массо объявил о завершении карьеры и переключился на тренерскую деятельность.