Китайская гимнастка Гуань Ченьчень завоевала золотую медаль Олимпиады в Токио в упражнениях на бревне. Она получила от судей 14,633 балла.

Серебряная медаль досталась ее соотечественнице Сысинь Танг, которая получила 14,233 балла. Замкнула тройку призеров американка Симона Байлз, которая из-за психологических проблем пропустила предыдущие финалы. На бревне она набрала 14,000 балла.

Сборную России представляла Владислава Уразова. Она набрала 12,733 балла и заняла последнее, восьмое место.

Закрывать олимпийский турнир по спортивной гимнастике будет финал на перекладине у мужчин, где за Россию выступит Никита Нагорный.