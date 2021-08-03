Польский полузащитник Гжегож Крыховяк сделал заявление о своем переходе из «Локомотива» в «Краснодар».

«Я представлял «Локомотив» три потрясающих года. Большие матчи, Лига чемпионов и самое главное — три трофея. Я познакомился с замечательными людьми и с русским гостеприимством. Решение о трансфере было принято за моей спиной, но это футбол и мне нужно двигаться вперёд», — написал Крыховяк на своей странице в «Инстаграме».

Футболист обратился ко всем сотрудникам и игрокам «Локомотива, а также выразил отдельную благодарность тренерам Юрию Семину и Марко Николичу.

Напомним, накануне сообщалось, что Крыховяк подписал контракт с «Краснодаром» до конца июня 2024 года, все формальности по его трансферу из «Локомотива» уже урегулированы. Футболист будет выступать под третьим номером.