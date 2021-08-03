Российский боксер Альберт Батыргазиев вышел в финал олимпийского турнира в весовой категории до 57 кг.

В полуфинале россиянин одержал победу над кубинцем Ласаро Альваресом со счетом 3:2. В поединке за золотую медаль соперником Батыргазиева станет представитель США Дьюк Рэган, который оказался сильнее Самуэля Такьи из Ганы

Напомним, в финале олимпийского турнира по боксу выступит еще один россиянин — Муслим Гаджимагомедов. Он будет драться за золото в весовой категории до 91 кг.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться еще год назад, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на нынешнее лето. Соревнования стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Сейчас Россия занимает шестое место в медальном зачете.