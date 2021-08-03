«Локомотив» договорился с ЦСКА о переходе защитника Наира Тикнизяна.

Как сообщает Sport24, на данный момент обсуждается личный контракт 22-летнего футболиста.

Ранее журналист Нобель Арустамян рассказал, что Тикнизян получит в стане «железнодорожников» улучшенный контракт. «Локомотив» готов платить ему больше, чем ЦСКА. Напомним, в июне игрок продлил соглашение с «армейцами», по которому получает 2,5 млн рублей в месяц.

Напомним, Тикнизян выступал за молодежный состав ЦСКА, а с 2017 года стал играть за основу. В 2020-м году он уходил в аренду в курский «Авангард», затем вернулся в расположение «армейцев». Также футболист выступал за юношескую и молодежную сборные России.