Российский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с Олимпийских игр в Токио из-за травмы. Сегодня, 3 августа, он должен был выступить в четвертьфинале в беге на 110 м с барьерами.

Соревнования проходят в настоящий момент. Полуфиналы состоятся завтра, 4 августа, финалы — в четверг.

Напомним, на Олимпиаду допущены всего десять российских легкоатлетов. Ранее Илья Иванюк и Михаил Акименко не смогли побороться за медали в прыжках в высоту, а Дарья Клишина неудачно выступила в прыжках в длину, получив травму.

Летняя Олимпиада, перенесенная с прошлого года, стартовала 23 июля и продлится до 8 августа. Сборная России на данный момент занимает шестое место в медальном зачете.