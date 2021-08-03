Российский легкоатлет Сергей Шубенков не выступит на летней Олимпиаде в Токио. Сегодня, 3 августа, он должен был выступить в четвертьфинале в беге на 110 м с барьерами, но не вышел на старт.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФВЛА, спортсмен испытал резкую боль в районе ахилла левой ноги во время разминки. На данный момент его осматривают медики на стадионе в Токио.

Соревнования проходят в настоящий момент. Полуфиналы состоятся завтра, 4 августа, финалы — в четверг.

Напомним, на Олимпиаду допущены всего десять российских легкоатлетов. Ранее Илья Иванюк и Михаил Акименко не смогли побороться за медали в прыжках в высоту, а Дарья Клишина неудачно выступила в прыжках в длину, получив травму.