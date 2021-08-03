Сборная Бразилии по футболу вышла в финал олимпийского турнира в Токио, обыграв Мексику в серии пенальти. Матч проходил на стадионе «Касима Соккер» сегодня, 3 июля.

Основное время матча завершилось безголевой ничьей со счетом 0:0. В овертайме командам также не удалось открыть счет. В серии послематчевых пенальти бразильцы реализовали четыре попытки, мексиканцы — всего одну.

Напомним, что в составе сборной Бразилии выступает полузащитник «Зенита» Малком. Он принял участие во всех матчах олимпийского турнира, но ни разу не вышел на поле с первых минут.

В финале Бразилия сыграет либо с Японией, либо с Испанией. Их полуфинальный матч стартует сегодня в 14:00.