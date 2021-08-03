Россиянин Никита Нагорный взял бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 в упражнениях на перекладине. Итоговый результат 24-летнего атлета — 14,533.

Победу на Играх в Токио одержал хозяин соревнований японец Даики Хасимото (15,066), серебро досталось Тину Србичу из Хорватии (14,900).

До этого Нагорный уже выиграл золото Олимпиады в командном многоборье и стал бронзовым призёром в индивидуальном многоборье. Также на счету россиянина серебро Олимпиады-2016 в Рио в команде.

Данная дисциплина в спортивной гимнастике стала последней на Олимпиаде-2020 в Токио. Россия показала второй результат в этом виде спорта, взяв два золота (мужское и женское командное многоборье), два серебра (Денис Аблязин и Анастасия Ильянкова) и четыре бронзы (дважды Нагорный и дважды Мельникова).

Лучшей стала команда Китая (4-5-2), третье место заняли американцы (2-2-2).