Сергей Клевцов, тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова, рассказал, почему спортсмен снялся с Олимпиады в Токио.

Сегодня, 3 августа, он должен был выступить в четвертьфинале в беге на 100 м с барьерами, но получил травму и не вышел на старт.

«Сейчас едем со стадиона на обследование. Насколько серьезна травма, пока сказать не могу. Обследование покажет. Хронические проблемы с ахиллом у него были, но в последнее время не беспокоили, он был готов. Сегодня уже разминался на стадионе, все было в порядке, когда это произошло», — приводит слова Клевцова РИА «Новости».

Напомним, на Олимпиаду допущены всего десять российских легкоатлетов. Ранее Илья Иванюк и Михаил Акименко не смогли побороться за медали в прыжках в высоту, а Дарья Клишина неудачно выступила в прыжках в длину, получив травму.