Сергей Клевцов, тренер российского легкоатлета Сергея Шубенкова, рассказал о травме спортсмена. Сегодня, 3 августа, россиянин должен был выступить на Олимпиаде в Токио, но не вышел на старт из-за повреждения.

«Он получил травму на разминке и был вынужден сняться. Нужно оценить травму, едем в медцентр. Потребовались коляска и костыли. Пока больше ничего сказать не могу. Травма либо ахиллова сухожилия, либо связки под ним. Нужно сделать УЗИ», — приводит слова Клевцова «РБК-Спорт».

Напомним, сегодня проходили четвертьфинальные забеги на 110 м с барьерами. Полуфиналы состоятся завтра, финал — в пятницу.

На Олимпиаду допущены всего десять российских легкоатлетов. Ранее Илья Иванюк и Михаил Акименко не смогли побороться за медали в прыжках в высоту, а Дарья Клишина неудачно выступила в прыжках в длину, получив травму.