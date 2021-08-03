Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список участников третьего этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию, который будет проходить в Кошице (Словакия) с 31 августа по 4 сентября.

В соревнованиях девушек Россию будут представлять Аделия Петросян и Вероника Жилина. В качестве первой запасной числится Елизавета Берестовская. Также на турнире выступит американка Миа Калин, владеющая элементами ультра-си.

В соревнованиях юношей примут участие россияне Александр Голубев и Илья Яблоков. В парном катании Россию представят Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Полина Костюкович/Алексей Брюханов и Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

В танцах на льду свои программы представят Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол и София Тютюнина/Александр Шустицкий.