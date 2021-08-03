Российский гимнаст Никита Нагорный сообщил, что после многоборья на Олимпиаде в Токио у него возникли проблемы со здоровьем.

По словам спортсмена, у него поднялась температура. Он предполагает, что мог выйти камень из почек.

Напомним, Нагорный в составе сборной России завоевал золотую медаль командного многоборья, а также взял бронзу в личном. Затем он занял третье место в финале на перекладине.

Летние Олимпийские игры в Токио должны были проходить еще год назад, но из-за всемирной пандемии коронавируса были перенесены на нынешнее лето. Соревнования стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. На данный момент российская команда занимает шестое место в медальном зачете, имея 52 награды: 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых.