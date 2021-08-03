Россиянин Муса Евлоев завоевал золотую медаль Олимпиады в греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. В финальном поединке он одолел представителя Армении Артура Алексаняна со счетом 5:1.

На старте турнира Евлоев одолел представителя Грузии Георгия Мелию, затем оказался сильнее венгра Алекса Герго Сёке, а в полуфинале победил поляка Тадеуша Михалика.

Эта золотая медаль стала для российской команды 13-й. Сборная ОКР занимает шестое место в медальном зачете Олимпиады, имея 52 награды: 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио должны были проходить еще год назад, но из-за всемирной пандемии коронавируса были перенесены на нынешнее лето. Соревнования стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.