В Новогорске стартуют контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию. Сегодня, 3 августа, состоится ритмический танец, начало запланировано на 16:00 по московскому времени.
Прямая трансляция будет доступна в YouTube-канале ФФККР.
Ожидается, что в Новогорске выступят 12 танцевальных дуэтов:
- 1. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол,
2. Софья Качушкина — Олег Муратов,
3. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин,
4. Таисия Линчевская — Тимур Бабаев-Смирнов,
5. Ольга Мамченкова — Марк Волков,
6. Алиса Овсянкина — Матвей Самохин,
7. Анна Румак — Глеб Гончаров,
8. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов,
9. Маргарита Свистунова — Дмитрий Студеникин,
10. Софья Тютюнина — Александр Шустицкий,
11. Ирина Хавронина — Дарио Чиризано,
12. Елизавета Шичина — Гордей Хубулов.
Произвольный танец состоится завтра, 4 августа, и начнется в 14:00 мск. Затем, в 16:00, короткую программу покажут юноши.
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