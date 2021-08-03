В Новогорске стартуют контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию. Сегодня, 3 августа, состоится ритмический танец, начало запланировано на 16:00 по московскому времени.

Прямая трансляция будет доступна в YouTube-канале ФФККР.

Ожидается, что в Новогорске выступят 12 танцевальных дуэтов:

1. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол,

2. Софья Качушкина — Олег Муратов,

3. Софья Леонтьева — Даниил Горелкин,

4. Таисия Линчевская — Тимур Бабаев-Смирнов,

5. Ольга Мамченкова — Марк Волков,

6. Алиса Овсянкина — Матвей Самохин,

7. Анна Румак — Глеб Гончаров,

8. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов,

9. Маргарита Свистунова — Дмитрий Студеникин,

10. Софья Тютюнина — Александр Шустицкий,

11. Ирина Хавронина — Дарио Чиризано,

12. Елизавета Шичина — Гордей Хубулов.

Произвольный танец состоится завтра, 4 августа, и начнется в 14:00 мск. Затем, в 16:00, короткую программу покажут юноши.