Женская сборная России стала последним четвёртым участником полуфинала олимпийского турнира по водному поло. В матче 1/4 финала россиянки вырвали победу у Австралии — 9:8. Счёт по периодам — 4:2, 2:2, 2:2, 1:2).

В полуфинале сборная России сыграет с США, которые до этого победили Канаду 16:9.

В других четвертьфиналах Испания одолела Китай 11:7, а Венгрия — Нидерланды со счётом 14:11.

Оба полуфинальных поединка состоятся 5 августа, начало — в 9:30 по московскому времени.

Пять лет назад сборная России по водному поло завоевала бронзу Олимпиады в Рио, обыграв в матче за третье место Венгрию 19:18. США выиграли золото, победив в финале Италию 12:5.

Последний раз США и Россия играли четыре года назад в групповом турнире чемпионата мира, американки выиграли 14:11.