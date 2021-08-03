Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была в курсе, что Сергей Шубенков отправляется на Олимпиаду с травмой ноги.

Как сообщила пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко, спортсмена не стали снимать с соревнований, так как заменить его было невозможно.

«Да, была травма, мы знали об этом. Когда Сергей заехал в Новогорск на карантин, мы все сделали, чтобы он эту травму вылечил. ФМБА и ВФЛА сделали все возможное, чтобы восстановить его. Последние тренировки перед вылетом на Олимпиаду были обнадеживающими, но это спорт, случилось то, что случилось», — приводит слова Глущенко РИА «Новости».

Напомним, сегодня, 3 августа, Шубенков должен был выступить в четвертьфинале Олимпиады в беге на 110 м с барьерами, однако из-за травмы не вышел на старт.

На Олимпиаду допущены всего десять российских легкоатлетов. Ранее Илья Иванюк и Михаил Акименко не смогли побороться за медали в прыжках в высоту, а Дарья Клишина неудачно выступила в прыжках в длину, получив травму.