Сборная России вернулась на пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио. Сегодня, 3 августа, борец Муса Евлоев принес в копилку команды золотую медаль, которая стала 13-й по счету.

Евлоев стал победителем в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. В финальном поединке он одолел представителя Армении Артура Алексаняна со счетом 5:1.

Также актив российской команды сегодня пополнил гимнаст Никита Нагорный, завоевавший бронзу в упражнениях на перекладине.

На данный момент в активе команды ОКР 52 медали: 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были состояться еще год назад, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Соревнования стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа.