На летних Олимпийских играх в Токио продолжается турнир по синхронному плаванию. Россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина показали лучший результат по итогам двух программ в квалификации.

В произвольной программе россиянки набрали 97,9000 балла, в технической — 97,1079 балла, сумма составила 195,0079.

Второй результат в квалификации показали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, третьими стали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук.

Медали будут разыграны завтра, 4 августа, в 13:30 по московскому времени.

Напомним, Олимпиада в Токио, перенесенная с прошлого года, стартовала 23 июля и продлится до 8 августа. Сейчас Россия занимает пятое место в медальном зачете, имея 13 золотых наград.