Завершился розыгрыш медалей в спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Выступление сборной России вышло триумфальным — два командных золота, сразу восемь новых олимпийских чемпионов приедет домой из Японии! Но медалей могло быть больше, а те, что завоёваны — более высокого достоинства. Сейчас расскажем, почему.

К командным турнирам претензий нет — и девушки, и парни выложились на 200 процентов ради золотых медалей. А вот в том же личном многоборье лидеры сборной России рассчитывали явно на большее — Никита Нагорный извинялся за бронзу, стоя перед журналистами, да и Ангелина Мельникова в отсутствие Симоны Байлз могла рассчитывать на большее, чем бронза.

Результат Мельниковой в личных видах — бронза на вольных упражнениях. Можно было бы рассчитывать медаль на брусьях, но досадное падение отбросило Гелю в низ турнирной таблицы — она даже не закончила выступление. Зато успешной на брусьях оказалась Анастасия Ильянкова: она в командном турнире не участвовала и приехала в Токио ради одного снаряда — получилось взять серебро. Лилия Ахаимова целенаправленно готовилась к финалу в опорном прыжке, но здесь соперницы оказались сильнее.

В отдельных видах соревновались также 16-летние Владислава Уразова и Виктория Листунова, но собраться также, как на командник, им не удалось.

У мужчин в личных дисциплинах ситуация получше, но тоже складывается ощущение нереализованного потенциала. Денис Аблязин с третьих игр подряд увозит серебро в опорном прыжке — при этом в этот раз показав один результат с победителем (вчера мы объясняли, почему так получилось), Никита Нагорный зацепился за бронзу на перекладине.

Выступление Нагорного в личных дисциплинах вышло смазанным ещё и потому, что прямо после личного многоборья у него, по его признаниям, начал выходить камень из почек. На вольные упражнения пришлось выходить с температурой, а ведь это один из коронных видов Нагорного — в нем гимнаст недавно обзавелся именным сальто. Выступай он в обычном состоянии, мог бы рассчитывать на золото.

Где медалей недобрали? Давид Белявский ходил вокруг до около пьедестала в брусьях и на коне, но занял 4-е и 5-е места. Артур Далалоян всего себя отдал в многоборьях и на личные дисциплины отобраться не смог. Но то, что он вообще добрался до Олимпиады в Токио и взял золото в команде, совсем недавно травмировав ахилл — уже чудо.

По сравнению с Рио-2016, российские гимнасты выступили лучше — наконец, серебро в команде превратилось в золото, но вот с личным золотом случился напряг — и это уже задача для игр в Париже.