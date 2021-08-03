Завершился очередной соревновательный день на Олимпийских играх-2020 в Токио. По его итогам лидерство в медальном зачёте упрочил Китай. На счету команды 32 золотых, 21 серебряная и 16 бронзовых медалей.

По общему числу наград (69) китайцы уступают команде США (72). Американцы отстают от азиатской команды на 8 золотых медалей (24), имеют в активе 27 серебряных и 21 бронзовую.

Третье место в зачёте Токио-2020 занимает Япония (19-6-11), четвёртую строчку сохранила Австралия (14-4-15), которая не взяла сегодня ни одной медали.

Сборная России сегодня опускалась в медальном зачёте на шестое место, но по итогам дня сохранила пятую строчку. У россиян 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей. По общему числу наград Россия идёт третьей (52), отставая лишь от США и Китая.

Великобритания догнала Россию по золоту и занимает шестое место (13-17-13).

Награды 3 августа России принесли:

Золото: Муса Евлоев (греко-римская борьба, до 97 кг)

Бронза: Никита Нагорный (спортивная гимнастика, перекладина)

4 августа на Олимпиабе будет разыграно 17 комплектов наград.