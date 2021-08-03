«Зенит» бодро начал поход за четвёртым подряд чемпионством. Подопечные Сергея Семака открыли сезон очередным трофеем, разгромив «Локомотив» (3:0), а затем дважды выиграли с преимуществом в два мяча у крепких середняков – «Химок» (3:1) и «Ростова» (4:2). И всё это сине-бело-голубые проделали, испытывая кадровые трудности.

В это летнее трансферное окно «Зенит» пока только теряет: уже ушёл в «Байер» вратарь Андрей Лунёв, уехал покорять США Себастьян Дриусси, Малком бьётся в составе Бразилии за золото Олимпиады, а Магомед Оздоев травмировался в первом туре. Кроме того, Артём Дзюба пребывает в не лучшем психологическом состоянии, а останется ли Сердар Азмун, до сих пор неясно.

И на фоне всех этих потрясений на авансцену вышел немолодой резервист, который своей игрой во всё горло кричит: сборная России, я иду!

Александр Ерохин в последнее время рассматривается в «Зените» как игрок подмены. Этой весной Семак выпускал его на жалкие 5-10 минут, да и до этого использовал нечасто. Но даже это не помешало ему стать третьим бомбардиром команды (7 голов) после монстров в атаке Азмуна (19) и Дзюбы (20). Для сравнения – номинанльные форварды Малком и Дриусси забили 3 и 1 гол. Ерохин в роли Джокера не убедил Станислава Черчесова, и на Евро-2020 хавбек не поехал. Сложно сказать, помог бы он сборной на том турнире, но уж точно погоды бы не испортил.

В новый сезон Ерохин вошёл в привычном статусе резервиста. Но вцепился в предоставленные возможности руками и ногами. В Суперкубке Семак выпустил Ерохина всего на девять минут, и 31-летний хавбек забил уже через минуту после выхода на замену (3:0). Чемпионат России Ерохин снова начал на скамейке запасных, но вышел спасать команду от потери очков с «Химками». Вышел на 69-й минуте, а уже на 71-й забил (3:1).

Ну а позавчерашняя игра с «Ростовом» стала для Ерохина знаковой. Хавбек всего второй раз в этом году появился на поле в стартовом составе – и стал героем встречи. По сравнению с предыдущими играми, сейчас ждать гола Ерохина пришлось «целых» 30 минут. Зато на первом мяче хавбек в этот раз не остановился и сперва отдал голевой пас на Вендела, а в концовке матча оформил дубль (4:2). Итого за 121 минуту на поле в сезоне-2021/22 Ерохин набрал 4 (3+1) очка результативности. Гроссмейстерский показатель!

Справедливости ради, стоит отметить, что Ерохин играет на фоне уставших от турниров сборных партнёров по команде. Помимо игроков сборной России, на Евро-2020 от «Зенита» ездил хорват Деян Ловрен, колумбиец Вилмар Барриос принимал участие в Кубке Америки, а иранец Азмун – в отборе на ЧМ-2022.

Символичным стало то, что именно Ерохин дублем в ворота «Ростова» фактически уволил Валерия Карпина. Специалист взялся совмещать посты в клубе и сборной России, но после двух домашних поражений на старте сезона решил сосредоточиться на делах национальной команды. Вряд ли бы он так поступил, сыграй «Ростов» с «Зенитом» более удачно.

Сейчас Ерохину 31 год, и он не особо вписывается в напрашивающуюся смену поколений в сборной России. Но в ближайшие полгода думать о смене поколений некогда: необходимо во что бы то ни стало пробиваться на чемпионат мира в Катаре. И хавбек «Зенита» уж точно не помешает нынешнему составу сборной.

Ерохин не играл за национальную команду после унижения от Сербии в ноябре 2020 года (0:5). Кстати, до игры с «Ростовом» это был последний официальный матч, который хавбек провёл от свистка до свистка. Возможно, он был одним из впавших в немилость у Черчесова, но гораздо вероятнее просто то, что его не брали из-за отсутствия игровой практики. Сейчас практика есть, как есть и уверенность, что даже при покупке нового хавбека в центр поля, Ерохин сможет удержаться в основе.

Свой ближайший матч сборная России проведёт 1 сентября дома с Хорватией. Попадёт ли Ерохин в первый созыв Карпина, узнаем в конце августа.