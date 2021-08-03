Матч третьего тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Краснодар» может пройти со зрителями, утверждает телеграм-канал СБГ. На данный момент официального подтверждения ситуации с допуском болельщиков нет. Игра состоится 7 августа и станет для «Зенита» первым домашним матчем в сезоне. Ранее в СМИ появилась информация, что игра пройдёт при пустых трибунах.

По нынешним правилам правительства Санкт-Петербурга в настоящее время доступ болельщиков на спортивные соревнования в городе запрещён.

В стартовом туре чемпионата России «Химки» — «Зенит» (1:3) на трибунах по официальным данным присутствовало 650 фанатов. Игра второго тура «Ростов» — «Зенит» (2:4) прошла без зрителей.