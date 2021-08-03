Российский скалолаз Алексей Рубцов не пробился в финал олимпийского турнира по скалолазанию. По итогам всех трёх дисциплин — лазания на скорость, боулдеринга и лазания на трудность Рубцов занимает лишь 13-е место, набрав 960 очков. В финал выходят восемь лучших.

Алексею Рубцову 32 года. В 2018-м он дебютировал на чемпионате мира по спортивному скалолазанию, став 13-м в комбинации, 62-м в прохождении на скорость, 12-м в боулдере и 21-м — в прохождении на трудность. На чемпионате Европы-2020 в Москве Рубцов выиграл комбинацию.

Спортивное скалолазание дебютировало в программе Олимпийских Игр в Токио. Сегодня мужчины разыгрывают восемь мест в финале, который пройдёт 5 августа.

Завтра, 4 августа в квалификации выступят женщины. От России стартуют Виктория Мешкова и Юлия Каплина.