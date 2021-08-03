Сборная Испании по футболу пробилась в финал футбольного турнира на Летних Олимпийских играх в Токио. В полуфинальном матче испанцы сумели обыграть сборную Японии.

Игра прошла в Сайтаме и завершилась со счётом 1:0. Основное время в матче завершилось с ничейным счетом, победный гол испанцы забили в дополнительное время.

Решающий мяч был записан на Марко Асенсио, футболист отличился на 115-й минуте с передачи Микеля Оярсабаля. В общей сложности, испанская команда нанесла по воротам соперника 20 ударов, из которых 6 пришлись в створ ворот.

В финал олимпийского футбольного турнира ранее вышла сборная Бразилии, которой удалось по пенальти обыграть команду Мексики. Финальный матч состоится в субботу, 7 августа.